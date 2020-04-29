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Haberler Galeri SON DAKİKA - OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Bakan Ziya Selçuk canlı yayında açıklıyor: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek...

- ? Bakan Ziya Selçuk canlı yayında açıklıyor: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek...

Türkiye'nin gözü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklayacağı gelişmelerine çevrildi! Milyonlarca öğrenci ve velileri okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabını ilgiyle takip ediyor. Ülkemizde ilk corona virüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan kısa bir süre sonra okullar tatil edilmiş ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 30 Nisan'da okulların açılacağı bildirilmişti fakat önlemlerin arttırılması neticesinde okul tatili uzatılacak. Bakan Selçuk'un canlı yayını başladı. SON DAKİKA açıklamasına göre uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, peki okullar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:05
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 10:30'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uzaktan eğitim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Bakan Selçuk, yaptığı son açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak yaklaşık bir buçuk aydır EBA TV ile uzaktan eğitim alan öğrenciler de gözlerini bugün yapılacak açıklamalara çevirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim süreci uzayacak mı? Ders sınıf geçme nasıl olacak? MEB'in açıklamalarına birazdan ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; canlı yayında açıklamalarda bulunuyor!

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek hem öğrencilerden hem velilerden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hatları kuruldu. Telefonla öğrenci ve velilerimize destek veriyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı... Uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar uzatıldı | Video

Bakan Selçuk LGS hakkında sorulan soruya da; 'LGS tarihiyle ilgili Cumhurbaşkanımız hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapacak.' yanıtını verdi.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

SON DAKİKA - OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Hatırlanacağı gibi ülkemizde ilk corona virüs vakasının ortaya çıkmasından sonra okullar tatil edilmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerde EBA ile uzaktan eğitime geçilmişti. 30 Nisan'a kadar okulların tatil edileceği ifade edilmişti. Bakan Selçuk; okullar ne zaman açılacak konusuyla ilgili açıklamalarında bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; canlı yayında açıklamalarda bulunuyor!

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek hem öğrencilerden hem velilerden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hatları kuruldu. Telefonla öğrenci ve velilerimize destek veriyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda.

Bakan Selçuk LGS hakkında sorulan soruya da; 'LGS tarihiyle ilgili Cumhurbaşkanımız hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapacak.' yanıtını verdi.

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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

DAHA ÖNCE 30 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ!

Corona virüs önlemleri nedeniyle önce 30 Nisan'a kadar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Bakan Selçuk'un bu açıklamalarını canlı olarak aktaracağız.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

SON DAKİKA