Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılacağı tarih hakkında SON DAKİKA açıklamalarında bulunuyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 10:30'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uzaktan eğitim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Bakan Selçuk, yaptığı son açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak yaklaşık bir buçuk aydır EBA TV ile uzaktan eğitim alan öğrenciler de gözlerini bugün yapılacak açıklamalara çevirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim süreci uzayacak mı? Ders sınıf geçme nasıl olacak? MEB'in son dakika açıklamalarına birazdan ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; canlı yayında açıklamalarda bulunuyor!

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek hem öğrencilerden hem velilerden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hatları kuruldu. Telefonla öğrenci ve velilerimize destek veriyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı... Uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar uzatıldı | Video