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Haberler Yaşam Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Bakan Selçuk açıkladı! Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Okullar açıldı mı, Ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 02.06.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 13:29

Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Bakan Selçuk açıkladı! Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Okullar açıldı mı, Ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?

Geçtiğimiz gün kademeli normalleşmenin ikinci adımında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin uzunca bir süredir gündeminde yer alan "?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bakan Selçuk'un "Kavuşuyoruz" diyerek müjdelediği tarihler ile beraber öğrencilerin geçtiğimiz gün itibarıyla yüz yüze eğitime geçtiği duyuruldu. Hal böyleyken "Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. MEB tarafından yapılan duyuruda kabine toplantısı sonrası ilkokulların 1 Haziran sonrası yüz yüze eğitime geçmesine karar verildi. Peki, Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak? İşte son durum…

Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Soruları geçtiğimiz gün Bakan 'un açıklamaları ile yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci uzun bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecine devam ederken kademeli normalleşme ile okullarına 1 Haziran itibarıyla geri dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokulların 1 Haziran'da okula döneceğini duyurduğu açıklamasında ortaokul ve liseler için de yüz yüze eğitime geçişin tarihini verdi. Bu kapsamda gün içerisinde Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Soruları gündeme taşındı. İşte okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair o gelişmeler…

Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE OKULLARIN DURUMU!

Bakanı , okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

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Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.

Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

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