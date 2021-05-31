"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili resmi açıklamaları yakından takip edenler "Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" soruları hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişken konu ile ilgili Bakan Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yapılan son açıklamalar.