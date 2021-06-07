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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 21:27

, ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB açıkladı!

Kademeli normalleşme sürecinde bir süredir uzaktan eğitimle devam eden ilkokul, ortaokul ve liseler bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geri dönerken ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları da gündeme taşındı. Geçtiğimiz aylardan itibaren Milli Eğitim Bakanı okulların Temmuz ayında belirlenen tarihte kapanacağını ifade ederken gözler uygulanan normalleşme adımları sonrası konuya dair yaşanan gelişmelere çevrildi. Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili detaylara değinirken "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularını yanıtladı. İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile beraber ilkokul, ortaokul ve liseler için okulların kapanacağı o tarih ve tüm detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!

Geçtiğimiz hafta itibarıyla ilkokullar yüz yüze eğitime geçerken ülke çapında bugün itibarıyla ise ortaokul ve liseler okullarına kavuştu. Hal böyleyken yeni gündem ise ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanı tüm bu soruları yanıtlamış ve okulların kapanacağı tarihi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman başlıyor? İşte Bakan Selçuk'un o açıklamaları…

Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

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Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!

DEVAMSIZLIKLAR KAYDEDİLECEK Mİ?

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

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