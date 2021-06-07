Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB Ziya Selçuk açıkladı!

Kademeli normalleşme sürecinde bir süredir uzaktan eğitimle devam eden ilkokul, ortaokul ve liseler bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geri dönerken "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları da gündeme taşındı. Geçtiğimiz aylardan itibaren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların Temmuz ayında belirlenen tarihte kapanacağını ifade ederken gözler uygulanan normalleşme adımları sonrası konuya dair yaşanan gelişmelere çevrildi. Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili detaylara değinirken "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularını yanıtladı. İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile beraber ilkokul, ortaokul ve liseler için okulların kapanacağı o tarih ve tüm detaylar…