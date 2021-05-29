Milyonlarca öğrenci ve velisi "Okullar ne zaman kapanacak?", "Okullar ne zaman kapanıyor?", "Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?" şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Haziran ayına kısa bir süre kala gündemdeki önemli konuların takibi yapanlar gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları ile birlikte okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman? İşte son bilgiler.