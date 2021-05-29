Salgınla mücadele dönemi sürerken 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. Okullar uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarında da düzenlemeye gidilmişti. 1 Haziran sonrası sürecin nasıl olacağı Kabine Toplantısı ile belli olacak olup özellikle "Okullar ne zaman kapanacak?", "Okullar ne zaman kapanıyor?", "Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman? İşte son açıklamalar.