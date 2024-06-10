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Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi
Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
13:32
Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi
İkinci dönemin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenciye karnelerin verileceği tarih belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ders döneminin ardından 2023-2024 eğitim öğretim dönemini noktalıyor. Bu noktada karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? İşte yanıtı.