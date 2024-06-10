Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

MEB takvimi ile karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin son karnesinin ardından öğrenciler yoğun ders ve sınavların ardından öğrenciler 3 aylık araya çıkacak ve dinlenme fırsatı bulacak. Yaz tatili için sabırsızlanan öğrenciler karne gününü öğrenmek istiyor. Peki; okullar ne zaman kapanıyor, bu Cuma mı? İşte detaylar…