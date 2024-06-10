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Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:32

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

İkinci dönemin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenciye karnelerin verileceği tarih belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ders döneminin ardından 2023-2024 eğitim öğretim dönemini noktalıyor. Bu noktada karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? İşte yanıtı.

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

MEB takvimi ile karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin son karnesinin ardından öğrenciler yoğun ders ve sınavların ardından öğrenciler 3 aylık araya çıkacak ve dinlenme fırsatı bulacak. Yaz tatili için sabırsızlanan öğrenciler karne gününü öğrenmek istiyor. Peki; okullar ne zaman kapanıyor, bu Cuma mı? İşte detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi ile belli oldu. 14 Haziran Cuma günü yapılacak karne günü sonrası yıl kapanmış olacak.

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Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

2024-2025 MEB TAKVİMİ AÇIKLANDI: ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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