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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 07:48

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Öğrenciler ve veliler, sömestr tatili için sayılı günler kala konuya ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Vaka sayılarının artması beraberinde endişeyi getirirken, veli ve öğrenciler yarıyıl tatili öne mi alınacak, uzatılacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı tatil olacak soruları da 15 tatil tarihini araştıranlar tarafından inceleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu sorulara yanıt vererek konuya açıklık getirdi. 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yüz yüze eğitimle birinci dönemin sonuna yaklaşan milyonlarca öğrenci, yeni döneme başlamadan önce kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Ancak bu sürecin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Vaka sayıları nedeniyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağı okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak sorusuyla araştırılıyor. 15 günlük sömestr tatili tarihi milyonların gündeminde yer alıyor. 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte bu yılki yarıyıl tatili tarihi…

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK, UZATILACAK MI?

Yarıyıl tatilinin erkene alınması ya da uzatılmasına ilişkin bir karara varılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bu durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

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Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 14 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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