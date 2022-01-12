Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı, yarıyıl tatili öne mi alınacak? 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Öğrenciler ve veliler, sömestr tatili için sayılı günler kala konuya ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Vaka sayılarının artması beraberinde endişeyi getirirken, veli ve öğrenciler yarıyıl tatili öne mi alınacak, uzatılacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı tatil olacak soruları da 15 tatil tarihini araştıranlar tarafından inceleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu sorulara yanıt vererek konuya açıklık getirdi. 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…