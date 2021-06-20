"Okullar ne zaman kapanacak?", "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları için milyonlarca öğrenci araştırmalarını sürdürüyor. 18 Haziran'da dijital karnelerine ulaşan öğrenciler, 2 Temmuz'da ise isteğe bağlı olarak basılı karnelerini alabilecekler. Okulların kapanış tarihine az bir zaman kala, bu süreç sonrası ise telafi eğitimi başlayacak ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Konu ile ilgili ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu ve sürece dair bilgiler verdi. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt!