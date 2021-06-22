Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 08:42

?” sorusuna Bakan ’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için başlayacak?

18 Haziran'da dijital karnelerini alan milyonlarca öğrenci 2 Temmuz tarihinde de basılı karnelerini alacak. Konu ile ilgili tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklama yapılmıştı. Haziran ayının bitmesine az bir zaman kala ise "?", " başlıyor?" gibi soruların yanıtları, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Bakan , "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna ilişkin açıklamayı geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. Buna göre; ! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB açıklaması.

“Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci "?", " başlayacak?" sorularına yanıt ararken geçtiğimiz haftalarda tarafından açıklama gelmişti. 18 Haziran'da e-Okul üzerinden dijital karnelerini alan öğrenciler, 2 Temmuz'da ise basılı karnelerini alacak. Sonraki süreçte ise öğrencileri telafi eğitimi bekliyor olacak. Gönüllülük esasına dayalı olan telafi eğitimi ile ilgili bilgiler ise MEB'in resmi sitesinde yayınlandı. İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak? "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna Bakan 'tan net yanıt!

“Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
“Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

“Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

“Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna Bakan Ziya Selçuk’tan net yanıt! İlkokul, ortaokul ve liseler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

SON DAKİKA