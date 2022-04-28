Haberler Yaşam FLAŞ! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi ile okulların kapanacağı o tarih...

Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:41

FLAŞ! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimi ile okulların kapanacağı o tarih...

Yaz tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli tempolu bir 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonrasında üç aylık tatile çıkacakları tarih için adeta gün sayıyor. Bu noktada "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile eğitim öğretim yılının başında merak edilen tüm bu tarihleri duyurmuş ve okulların kapanacağı tarihi öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgisine sunmuştu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı o tarih…