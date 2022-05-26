Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:08

"Okullar ne zaman kapanıyor 2022?" Haziran ayına az bir zaman kala okulların kapanış tarihi ile karnelerin verileceği tarih milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Yaz tatili planlarına şimdiden başlayan öğrenciler tüm kademelerde yüz yüze eğitime devam ediyor. İkinci ara tatilin Nisan ayında yapılmasının ardından Haziran ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelinecek. Peki; Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Karneler ne zaman verilecek? İşte "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı!