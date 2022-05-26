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Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:08

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?

"Okullar ne zaman kapanıyor 2022?" Haziran ayına az bir zaman kala okulların kapanış tarihi ile karnelerin verileceği tarih milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Yaz tatili planlarına şimdiden başlayan öğrenciler tüm kademelerde yüz yüze eğitime devam ediyor. İkinci ara tatilin Nisan ayında yapılmasının ardından Haziran ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelinecek. Peki; Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Karneler ne zaman verilecek? İşte "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı!

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?

7 Şubat 2022 tarihinde başlayan ikinci eğitim öğretim yılı Haziran ayının ikinci haftasında sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve velisi karnelerin verileceği tarihi öğrenmek için MEB duyurularını takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; "Okullar ne zaman kapanıyor 2022?" sorusu yanıt buldu. Peki; Bu sene karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak? İşte bilgiler.

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

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Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu yıl karneler ne zaman alınacak ve okullar ne zaman kapanacak?
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