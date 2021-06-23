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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularına MEB'den yanıt geldi! İlkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:49

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorularına MEB'den yanıt geldi! İlkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı "Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman başlayacak?" sorularını yanıtladı. İlkokul ortaokul ve liselerde, bilindiği üzere Haziran ayındaki normalleşme adımlarıyla beraber okullarına geri dönmenin heyecanını heyecanı yaşnmıştı. Öte yandan yaz döneminin gelmesiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarih için Temmuz ayını işaret etmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı ve Bakan Ziya Selçuk'tan gelen açıklamanın detayları…

MEB Ziya Selçuk Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunu yanıtladı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

Çok uzun bir süre uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci haziran ayıyla beraber okullarına kavuşurken öte yandan "Okullar ne zaman kapanıyor?" soruları yaz tatili için kısa bir süre kala öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve karnelerin verileceği tarihi duyurmuştu. Hal böyleyken 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği bu tarih merak ediliyor. Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte için verilen o tarih ve okullarla ilgili Bakan Selçuk'un son açıklamaları…

MEB Ziya Selçuk Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunu yanıtladı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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MEB Ziya Selçuk Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunu yanıtladı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

MEB Ziya Selçuk Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunu yanıtladı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

MEB Ziya Selçuk Bu sene Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunu yanıtladı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler için Okullar ne zaman kapanacak?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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