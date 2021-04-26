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Haberler Yaşam Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:38

Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

, ne zaman başlayacak ve ara tatil olacak mı soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alırken, konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Normal şartlarda öğrencilerin dönem ortasında ara tatil yapması gerekiyordu. Ancak bu yıl korona salgını nedeniyle Nisan ayı ara tatili, sömestr ile birleştirildi. Bu sebepten dolayı öğrenciler ara tatil yapmayacak. Okullar ne zaman kapanacak ve soruları ise yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu.

Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

, ara tatili yapılacak mı, ne zaman başlayacak soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde sık sık yapılan değişiklikler, bu soruların merak edilmesine neden olurken, konuya ilişkin açıklama 'tan geldi. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Peki, 2021 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması;

Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

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Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik.

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