Okullar tamamen kapanacak mı, yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ve sınavlar açıklaması!

Okullar ne zaman kapanacak, ara tatili yapılacak mı, 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde sık sık yapılan değişiklikler, bu soruların merak edilmesine neden olurken, konuya ilişkin açıklama Ziya Selçuk'tan geldi. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Peki, 2021 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması;