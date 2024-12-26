SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis’de okullar tatil olacak mı?

METEOROLOJİK UYARI!

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışlarına dikkat!

Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray), Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) ve Bitlis'in Hizan ilçesinde 27.12.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının, 28.12.2024 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.