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SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis'de okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
14:52
SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis'de okullar tatil olacak mı?
Ülke genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve birçok ilde kar yağışı etkili olacağı duyuruldu. Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis olmak üzere birçok ilde hava sıcaklığı eksi dereceye düşecek. Peki, 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak, Bitlis okullar tatil mi, açıklama geldi mi?