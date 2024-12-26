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Haberler Yaşam SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis'de okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:52

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis'de okullar tatil olacak mı?

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve birçok ilde kar yağışı etkili olacağı duyuruldu. Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis olmak üzere birçok ilde hava sıcaklığı eksi dereceye düşecek. Peki, 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak, Bitlis okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis’de okullar tatil olacak mı?

Yurdun belli kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışlarına dikkat çekti. Peki, 27 Aralık 2024 Cuma okullar tatil mi?

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis’de okullar tatil olacak mı?

METEOROLOJİK UYARI!

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışlarına dikkat!

Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray), Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) ve Bitlis'in Hizan ilçesinde 27.12.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının, 28.12.2024 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis’de okullar tatil olacak mı?

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'de kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis’de okullar tatil olacak mı?

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. MGM'nin beklentisine göre yağışlar yarın da etkisini göstermeye devam edecek. Valiliklerden henüz bir kar tatili haberi gelmedi. Gelişme olduğunda haberimizde olacak.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 27 Aralık 2024 Cuma Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis’de okullar tatil olacak mı?

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak'da kar yağışı etkili oluyor. Yarın için ise kar tatili olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Gelişme olduğunda haberimizde olacak.

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