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Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:49

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de yıkıcı etkiler bırakırken, 10 ilde OHAL ilan edildi. Deprem bölgelerinden nakil işlemleri başlarken, diğer illerde yaşayan öğrenciler "okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil?" sorularına yanıt arıyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı MEB açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

İllerde kar yağışının etkili olması ve Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden iki tanesinin saatler arayla aynı bölgede yaşanmasından sonra okullarda yarıyıl tatili uzamıştı. Bu noktada öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır) okulların 2 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak. Diğer illerde ise 13 Şubat Pazartesi günü derslerin başlaması bekleniyor.

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