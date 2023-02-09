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Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:49

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Okullarda yarıyıl tatili uzadı mı, okullarda tatil ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de yıkıcı etkiler bırakırken, 10 ilde OHAL ilan edildi. Deprem bölgelerinden nakil işlemleri başlarken, diğer illerde yaşayan öğrenciler "okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil?" sorularına yanıt arıyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı MEB açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? İşte konu hakkında detaylar