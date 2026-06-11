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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? MEB LGS için karar aldı! 12 Haziran Cuma günü okul var mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:37
OKULLAR YARIN TATİL Mİ? MEB LGS için karar aldı! 12 Haziran Cuma günü okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kararı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu MEB açıklaması ile netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü hangi kademelerde eğitim-öğretim arası verilecek merak konusu.