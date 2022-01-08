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Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:55

Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 15 tatil erkene mi alınacak, ne zaman başlayacak?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 15 tatil (sömestr) adeta geri sayıma başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde her sene olduğu gibi bu yıl da öğrenciler Ocak-Şubat aylarında kararlaştırılan tarihlerde yaklaşık 3 haftalık bir tatile çıkıyor. Öte yandan vaka sayılarının ülke genelinde ciddi artışlar göstermesinin ardından sömestrın erkene çekileceği iddiaları bulunuyor. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 1. Dönem Karneler ne zaman verilecek? İşte 15 tatil sömestr başlama tarihi ve tüm detaylar...

Okullarda 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 15 tatil erkene mi alınacak, ne zaman başlayacak?

Yeni yıl öncesinde MEB tarafından 15 tatil başlangıç tarihi duyurulmuştu. İlkokul ortaokul ve liselerde ilk dönemin sona ereceği ve üç hafta sürecek olan eğitim arasının başlayacağı tarihe oldukça kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öte yandan iddialara göre koronavirüste vaka sayısının son dönemde ciddi artışlar yaşaması nedeniyle sömestr erkene alınacak. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 15 tatil erkene alınacak mı? İşte tüm bu sorulara ilişkin son dakika gelişmeleri…

Okullarda 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 15 tatil erkene mi alınacak, ne zaman başlayacak?

ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek

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Okullarda 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 15 tatil erkene mi alınacak, ne zaman başlayacak?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Okullarda 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, öne çekilecek mi? 15 tatil erkene mi alınacak, ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapatılma ihtimaline ve sömestr tatili tarihinin değişip değişmeyeceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık."

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