Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin’den özel okul zammı açıklaması

BAKAN TEKİN: DİNLENMEYİ, ÖĞRENMEYİ VE SORUMLULUK ALMAYI UNUTMAYIN

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere ve öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulunarak "Sevgili Öğrencilerim, Karne, öğrenme yolculuğunuzdaki çabanızı ve gelişiminizi gösteren önemli bir gösterge olsa da şahsiyetinize, karakterinize, nezdimizdeki kıymetinize değer biçecek ve potansiyelinizi tam olarak yansıtacak bir işaret değildir. Önemli olan, hayatın her alanında sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olmanızdır. Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı, aile büyüklerinizi ve yaşadığınız şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmeyi unutmayın. Her daim sizlerin yanında olacağız.