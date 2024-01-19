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Haberler Yaşam Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin'den özel okul zammı açıklaması
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:59

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin'den özel okul zammı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören 20 milyon 481 bin öğrenci bugün karne heyecanını yaşadı. Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestir tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller dileklerinde bulunup "Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı unutmayın" ifadelerini kullandı. Özel okulların yaptığı zamla ilgili ise "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz" açıklamasını yaptı.

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin’den özel okul zammı açıklaması

Okul zili bu kez yarıyıl tatili için çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören 20 milyon 481 bin öğrenci bugün karne heyecanını yaşadı. Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestir tatiline başladı.

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin’den özel okul zammı açıklaması

20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yapmıştı.

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Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin’den özel okul zammı açıklaması

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, bugün karnelerini alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başladı. Öğrenciler 5 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak.

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin’den özel okul zammı açıklaması

BAKAN TEKİN: DİNLENMEYİ, ÖĞRENMEYİ VE SORUMLULUK ALMAYI UNUTMAYIN

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere ve öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulunarak "Sevgili Öğrencilerim, Karne, öğrenme yolculuğunuzdaki çabanızı ve gelişiminizi gösteren önemli bir gösterge olsa da şahsiyetinize, karakterinize, nezdimizdeki kıymetinize değer biçecek ve potansiyelinizi tam olarak yansıtacak bir işaret değildir. Önemli olan, hayatın her alanında sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olmanızdır. Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı, aile büyüklerinizi ve yaşadığınız şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmeyi unutmayın. Her daim sizlerin yanında olacağız.

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başlıyor! Bakan Tekin’den özel okul zammı açıklaması

Kıymetli Meslektaşlarım, Bilgi, tecrübe ve irfanıyla gönül ve idrak dünyamızı zenginleştiren sizlerle aynı ideal doğrultusunda yol yürümekten büyük bir kıvanç duyuyorum. "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında gösterdiğiniz aktif katılım ve eğitim politikalarımızın şekillenmesine yaptığınız katkılar için sizlere minnettarım.

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