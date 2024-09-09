Okullarda telefon yasak mı? İlkokul, ortaokul, lise okula telefon getirmek yasaklandı mı?

AKILLI TELEFON DİKKAT DAĞITIYOR

Eğer okul ortamında kullanımı kısıtlanacak bir araç varsa o da akıllı telefonlar olmalı. İnternet ve kamera fonksiyonu ile dikkat bozar, 'öğrenmeye' zarar verir. Aile ile iletişim kurması açısından elzem olan telefon, tuşlu ve basit bir donanıma sahipse 'evet'. Yasak kararı mantıklı uygulanırsa desteklenmesi gereken bir çalışma.