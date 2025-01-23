OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.