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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:09
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?
Yarıyılı tatilinin ilk haftasının sonuna gelinirken öğrenciler "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Ocak tarihinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak sömestr tatiline başladılar. Dinlenip yeni döneme hazırlanacakları yarıyıl tatilinin bitiş tarihini ve okulların başlangıç tarihini merakla bekliyorlar. Peki, MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?