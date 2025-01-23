Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:09

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

Yarıyılı tatilinin ilk haftasının sonuna gelinirken öğrenciler "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Ocak tarihinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak sömestr tatiline başladılar. Dinlenip yeni döneme hazırlanacakları yarıyıl tatilinin bitiş tarihini ve okulların başlangıç tarihini merakla bekliyorlar. Peki, MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

Okullar başlangıç tarihi 2025 MEB takvimiyle sorgulanıyor. Yarıyıl tatilinin ilk haftasının sonuna gelirken yeni döneme hazırlanan öğrenciler sömestr tatilinin sona ereceği günü araştırıyor. Okullara ara veren yaklaşık 20 milyon öğrenci sıralarına geri dönecek. Peki, MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

YARIYIL TATİLİ UZADI MI?
Okullarda yarıyıl tatili MEB 2024 2025 takviminde yer alan tarihte sona erecek. Okullarda yarıyıl tatilinin uzatıldığına dair herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2025 takvimiyle okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, kaç gün sürecek?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

SON DAKİKA