Haberler
Yaşam
Okurken şaşkına döneceksiniz! 'Midem ağrıyor' diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
11:57
Okurken şaşkına döneceksiniz! 'Midem ağrıyor' diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!
Gaziantep'te midesini üşüttüğünü zannederek gittiği hastanede 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrenen Gökçen Ünal, 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşıyor. Doktorların "2-3 saat anca yaşar" demesine rağmen 5 aydır yaşam mücadelesi veren ve umutla ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, "2 tane kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.