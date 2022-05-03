Okurken şaşkına döneceksiniz! ’Midem ağrıyor’ diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

Midesini üşüttüğünü zannetti, ince bağırsağı kangren çıktı

Midesini üşüttüğünü zannederek özel bir hastaneye giden Ünal'ın ince bağırsağının kangren olduğu karnının ameliyatla açılmasıyla tespit edilebildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle iletişime geçildi. Sağlam kalan çok küçük bir ince bağırsak parçasının dikilmesiyle Malatya'ya sevk edilen Ünal, bir süre Malatya'da tedavi gördü.

Vatandaşlardan organ bağışı noktasında duyarlılık beklediğini aktaran anne Ünal, "Yani direnmeye çalışıyorum. 2 tane kızım var, onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.