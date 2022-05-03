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Haberler Yaşam Okurken şaşkına döneceksiniz! 'Midem ağrıyor' diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 11:57

Okurken şaşkına döneceksiniz! 'Midem ağrıyor' diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

Gaziantep'te midesini üşüttüğünü zannederek gittiği hastanede 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrenen Gökçen Ünal, 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşıyor. Doktorların "2-3 saat anca yaşar" demesine rağmen 5 aydır yaşam mücadelesi veren ve umutla ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, "2 tane kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.

Okurken şaşkına döneceksiniz! ’Midem ağrıyor’ diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Gökçen Ünal'ın (35) hayatı, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalanmasıyla altüst oldu. İnce bağırsağı pıhtı atması sonucu kangren olan genç kadın, 5 aydır hiç çıkmadığı hastane odasında yaşam mücadelesi veriyor. Doktorların ailesine "2-3 saat anca yaşar" demesine rağmen 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşayan Ünal, Türkiye'de ince bağırsak nakli bekleyen iki hastadan biri. Ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve ince bağırsakta sağlam kalan çok küçük bir parçanın dikilmesiyle yaşama tutunan Ünal'ın zamanı her geçen gün biraz daha daralıyor.

Okurken şaşkına döneceksiniz! ’Midem ağrıyor’ diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

5 ayda 30 kilo kaybetti

İnce bağırsağın bağışı en az, nakli ise zor olan organlardan biri olmasına rağmen 5 aydır mücadele eden anne Ünal, kız çocukları Aden ve Irmak için hastalığa karşı direniyor. İnce bağırsağı olmadığı için damar yolundan serumla beslenen Ünal, vücudunda emilimin olmamasından dolayı 5 ayda 30 kilo kaybetti. Hastane odasında adeta günden güne eriyen Ünal, kendisine uyumlu bir ince bağırsağın bulunmasını umutla bekliyor.

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Okurken şaşkına döneceksiniz! ’Midem ağrıyor’ diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

Midesini üşüttüğünü zannetti, ince bağırsağı kangren çıktı

Midesini üşüttüğünü zannederek özel bir hastaneye giden Ünal'ın ince bağırsağının kangren olduğu karnının ameliyatla açılmasıyla tespit edilebildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle iletişime geçildi. Sağlam kalan çok küçük bir ince bağırsak parçasının dikilmesiyle Malatya'ya sevk edilen Ünal, bir süre Malatya'da tedavi gördü.

Vatandaşlardan organ bağışı noktasında duyarlılık beklediğini aktaran anne Ünal, "Yani direnmeye çalışıyorum. 2 tane kızım var, onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.

Okurken şaşkına döneceksiniz! ’Midem ağrıyor’ diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

"Pıhtı gelip bağırsağı tıkadığı için bağırsak kangren oluyor"

Hafiften yaşadığı karın ağrısından dolayı midesini üşüttüğünü zannettiğini aktaran Ünal, 29 Kasım 2021 günü feci bir karın ağrısıyla uyandığını söyledi. Kusma ve ishal belirtilerinin başlamasıyla hastaneye gittiğini anlatan Ünal, "Doktorlar dizanteriden şüphelendiklerini söylediler. Ardından dahiliye uzmanı beni servise almaya karar verdi. O zaman sürekli 'Kötüyüm' ben diyordum. Bu sırada kan seviyem düşmeye başlıyor. Nabız falan da düşünce beni hemen yoğun bakıma alıyorlar. Doktorlar baya bir araştırıyor ancak beni bu kadar kötü eden rahatsızlığın nedenini bulamıyorlar. Çünkü 10 milyonda bir rastlanan bir rahatsızlık ve benim ne yaşım ne de cinsiyetim bu rahatsızlık için uymuyor. Ardından midemi açıp bakmaya karar veriyorlar. Karnımı ameliyatta açtıklarında ince bağırsağımın komple kangren olduğunu görüyorlar. Artık bir şey yapılamayacağını düşünerek karnımı kapatıyorlar. Pıhtı gelip ince bağırsağımı tıkadığı için bağırsak kangren olmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Okurken şaşkına döneceksiniz! ’Midem ağrıyor’ diye gitti 10 milyonda bir görülen hastalık ortaya çıktı!

"Doktorlar aileme '2-3 saat sonra cenazenizi verebiliriz' diyorlar"

İnce bağırsağının 2 gün önceden kangren olmaya başladığını söyleyen Ünal, hastalığın kendisine net belirti göstermediğini söyledi. Normalde yaşanması gereken çok şiddetli karın ağrısı ve şişmenin kendisinde meydana gelmediğini paylaşan Ünal, "Doktorlar aileme 'Artık yapılabilecek bir şey yok. 2-3 saate kadar cenazenizi verebiliriz' diyorlar. Ardından beni başka bir hastaneye kaldırdılar. İnce bağırsakta küçücük sağlam bir parça kalmış. Onu ameliyatla tekrar birleştirip beni nakile hazır hale getiriyorlar. Malatya ile görüşüp benim sevkimi oraya çıkarıyorlar. Orada Genel Cerrah Murat Doğan 5 aydır benimle ilgileniyor. Bütün tetkiklerim yapıldı. Şuanda ince bağırsak nakli bekliyorum. Ancak ince bağırsak naklinin olmadığını bilmediği için karaciğer, böbreği falan bağışlıyorlar ama ince bağırsağı bağışı yapan çok az insan var. Murat hoca en son 3 yıl önce ince bağırsak nakli yapmış. Hem hasta sayısı az hem de çok sık yapılamıyor" diye ekledi.

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