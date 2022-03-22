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Haberler Yaşam Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:07

Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Ata Demirer'in sevilen komedilerinden Olanlar Oldu seyirci ile buluşacak. Ünlü komedyen Ata Demirer'in iki role hayat verdiği Olanlar Oldu konusu ve oyuncuları ile gündemde. Yazlık bir alanda çekilen film, seyirciyle müthiş bir manzara sunuyor. Çekimlerinin büyük bir çoğunluğu deniz ve deniz kıyısında geçen filmin ardından "Olanlar Oldu nerede çekildi" sorusu da araştırma konusu. Peki, Olanlar Oldu oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler…

Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

Ata Demirer'in sevilen komedi filmleri arasında yer alan Olanlar Oldu, komedinin yanı sıra romantik bir aşk hikayesini de seyirci ile buluşturuyor. Filmde hem Zafer hem de Döndü karakterine hayat veren Ata Demirer, iki karakteriyle de çok sevildi. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin başrollerini Ata Demirer ve Tuvana Türkay paylaşıyor. Peki, Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

OLANLAR OLDU KONUSU

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer.

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Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir?

Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyenleri hayran bıraktıran mekanları ile Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir Seferihisar'da, Sığacak mahallesinde yapıldı.

Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

OLANLAR OLDU OYUNCULARI

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Esat Polat Güler - Ahmet

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