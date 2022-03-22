Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Ata Demirer'in sevilen komedilerinden Olanlar Oldu seyirci ile buluşacak. Ünlü komedyen Ata Demirer'in iki role hayat verdiği Olanlar Oldu konusu ve oyuncuları ile gündemde. Yazlık bir alanda çekilen film, seyirciyle müthiş bir manzara sunuyor. Çekimlerinin büyük bir çoğunluğu deniz ve deniz kıyısında geçen filmin ardından "Olanlar Oldu nerede çekildi" sorusu da araştırma konusu. Peki, Olanlar Oldu oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler…