Olanlar Oldu filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

Ata Demirer'in sevilen komedi filmleri arasında yer alan Olanlar Oldu, komedinin yanı sıra romantik bir aşk hikayesini de seyirci ile buluşturuyor. Filmde hem Zafer hem de Döndü karakterine hayat veren Ata Demirer, iki karakteriyle de çok sevildi. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin başrollerini Ata Demirer ve Tuvana Türkay paylaşıyor. Peki, Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte detaylar…