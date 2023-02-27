Olası İstanbul Depremi için korkutan uyarı: "30 yıl dedik 23 sene geçti!" İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor?

İstanbul depremi son dönemde megakentte tedirginliğe neden oluyor. Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak için tek yürek olan ülkemizde, uzmanlar şimdi de Marmara'yı etkileyen büyük bir depremin yakın olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda dikkat çeken açıklamalardan biri de Prof. Dr. Naci Görür'e ait. Öte yandan "İstanbul depremi ne zaman olacak, büyüklüğü ve şiddeti kaç bekleniyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte detaylar.