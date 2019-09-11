Olay yeri keşif raporu: Şule Çet, atlamış ya da atılmış olabilir

'DÜŞME FAKTÖRLERİ BİLİNMİYOR'



Raporda Çet'in, düştüğü yerin binaya uzaklığı ile ilgili yapılan değerlendirmede ise, "Kişinin atılma ya da düşme anında binanın ilgili cephesindeki rüzgar, şiddet ve yönü, atılmaya-düşmeye başlama anındaki vücut pozisyonu, düşme açısı ve hızı, atılma-düşme anında bilinçli olup olmadığı, üzerinde bulunan elbisenin düşme hızı, açısı, paraşüt etkisi ve hava direncine etkisi ve benzeri faktörler kesin olarak bilinmediği için kişinin atılması ya da düşmesi halinde binadan ne kadar uzaklığa düşeceği net olarak bilinmediği değerlendirilmiştir" denildi.