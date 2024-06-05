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Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
10:09
Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...
ABD'nin Nebraska eyaletinde şahit olanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. New York Times gazetesinde yayımlanan haber sonrası tüm dünyanın konuştuğu olayda öldü sanılan bir kadın cenaze işlemleri sırasında hayata döndü. Görevli tarafından nefes aldığı belirlenen kadın hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı!