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Haberler Yaşam Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:09

Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...

ABD'nin Nebraska eyaletinde şahit olanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. New York Times gazetesinde yayımlanan haber sonrası tüm dünyanın konuştuğu olayda öldü sanılan bir kadın cenaze işlemleri sırasında hayata döndü. Görevli tarafından nefes aldığı belirlenen kadın hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı!

Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...

74 yaşındaki Constance Glantz'ın kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiği bildirildi. Lancaster Bölge Şerif Ofisi yetkilisi haberi aldığında saat 09.44'ü gösteriyordu. Yaşlı kadının cenaze işlerine bakan şirket harekete geçti ve nakil işlemlerini başlattı. Gerçek cenazede ortaya çıktı...

Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...

Cenaze işlemlerine başlayan görevli kadının nefes aldığını fark etti. Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden yetkili Ben Houchin haberi aldığında şok oldu.

Görevliye derhal harekete geçmesini söylerken şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

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Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...

"Bu oldukça alışılmadık bir olay. Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve daha önce hiçbir şey bu noktaya gelmemişti."

Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...

HUZUREVİ ÇALIŞANLARI YASA DIŞI MI DAVRANDI?

Yetkili Houchin, olayla ilgili araştırmaların başladığını belirterek huzurevinde bulunan çalışanların yasa dışı hareket edip etmediği yönünde henüz bir tespit olmadığını aktardı.

Soruşturma devam ediyor.

Öldü sanılan kadın cenaze işlemleri sırasında dirildi! ABD bu olayı konuşuyor...

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLDÜ

Sık olmamakla birlikte daha önce de benzer vakaların görüldüğü biliniyor. 2018 yılında Güney Afrika'da bir kaza sonrası morga kaldırılan kadının yaşadığı çok geçmeden fark edilmişti.

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