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Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

Giriş Tarihi: 03.01.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 15:27
Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

Uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, "Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmaz, kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok kıymetli bir bilim insanıydı." dedi.

Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

Hukuk fakültesi öğrencisi H.İ.H. tarafından dün silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi.
Törene, 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in annesi Feyzen Damar, babası Mustafa Damar, eşi Levent Şenel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, akademisyen çalışma arkadaşları ile öğrencileri katıldı.

Anne ve babası, Damar'ın üzerine tülbent örtülen Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

"BENİM EŞİM BİR EĞİTİM ŞEHİDİDİR"

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ise hayatın hiç umulmadık anlarda, tahmin edilemeyecek acılar yaşatabildiğini söyledi. Şenel, "Hayat bunu kimi zaman 30 yaşında kimi zaman 50 kimi zaman 60 yaşında yaşatıyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana bir şey gösterdi. Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. İşini iyi yapmaya çalışan kıymetli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var." ifadelerini kullandı.

Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören


Şenel, bu tarz olayların, kötülüğün kötülükle yenilemeyeceğini hissettirdiğini vurgulayarak, "Biz her zaman iyi olmalıyız, her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Bunun altını çizmek istiyorum. Görevini hakkıyla yapmaya çalışırken bir azılı suçlu tarafından vurularak hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.

Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

Tüm Türkiye'nin, daha düne kadar ismini bilmediği genç bir kadın için kenetlendiğini ifade eden Şenel, birbirini tanımayan birçok kişinin iletişim halinde olduğunu belirtti ve herkese teşekkür etti.

Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

ŞENEL, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede pek çok konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşacaktır."

Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

Rektör Prof. Dr. Can Çoğun da bugün Çankaya Üniversitesinin en kederli günü olduğunu belirtti. Çoğun, "Yavrumuz Ceren'i kaybettik. Menfur bir saldırıda maalesef aramızdan ayrıldı. Zanlının yüce yargımız tarafından gereken cezaya çarptırılacağını biliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu.

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