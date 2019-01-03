Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

Hukuk fakültesi öğrencisi H.İ.H. tarafından dün silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi.
Törene, 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in annesi Feyzen Damar, babası Mustafa Damar, eşi Levent Şenel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, akademisyen çalışma arkadaşları ile öğrencileri katıldı.
Anne ve babası, Damar'ın üzerine tülbent örtülen Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.