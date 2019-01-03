Öldürülen araştırma görevlisi için görev yaptığı üniversitede tören

"BENİM EŞİM BİR EĞİTİM ŞEHİDİDİR"

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ise hayatın hiç umulmadık anlarda, tahmin edilemeyecek acılar yaşatabildiğini söyledi. Şenel, "Hayat bunu kimi zaman 30 yaşında kimi zaman 50 kimi zaman 60 yaşında yaşatıyor. Ben bu acıyı 28 yaşında yaşadım. Bu olay bana bir şey gösterdi. Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. İşini iyi yapmaya çalışan kıymetli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var." ifadelerini kullandı.