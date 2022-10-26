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Ölen karısı için ‘Hafifçe bir tokat attım’ demişti! Korkunç detaylar: Anne anne diye ağladılar!
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
14:28
Ölen karısı için ‘Hafifçe bir tokat attım’ demişti! Korkunç detaylar: Anne anne diye ağladılar!
İstanbul Çekmeköy'de 36 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Zeynep Özgelen'i dün gece evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Özgelen adliyeye getirildi. Savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden şüpheli eş, "7 yıl önce eşim boşanma davası açmıştı ama barışınca geri çekti. Onu ben öldürmedim. Eşim mide kanaması geçirmiş" dedi. Hakimlik ise genç kadının ölümünde kocasının suçlu olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin varlığından dolayı şüpheli eşin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.