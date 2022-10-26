Ölen karısı için ‘Hafifçe bir tokat attım’ demişti! Korkunç detaylar: Anne anne diye ağladılar!

ŞÜPHELİ EŞTEN 'MİDE KANAMASI' İDDİASI

Savunmasının devamında şüpheli Özgelen, "Olay günü eşimle uzanırken başını omzuma koydu ve hırıltılı bir ses çıkardı. Boğazına kaçan dilini çektim, kendisine gelmek için hafif tokat attım ve kusturdum. Yavaş yavaş kendisine geldi. Ben de o yüzden ambulansı aramadım. Sonrasında kızımı tedavi merkezine götürdüm ama Zeynep burada kendini iyi hissettiği için tedavi olmak istemedi. Gece eve döndüğümüzde eşim yine fenalaşınca ambulansı aradım. Banyoya götürüp kalp masajı yaptım. Ekipler geldiğinde eşimin mide kanaması geçirdiğini söylediler, sonra da vefat etti" dedi.