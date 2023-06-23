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Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Tüyler ürperten efsane tüm dünyanın kanını dondurdu...
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
11:09
Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Tüyler ürperten efsane tüm dünyanın kanını dondurdu...
Tüyler ürperten bir iddiayla karşınızdayız. Efsanelere inanıyorsanız, Meksika Chihuahua'da 80 yılı aşkın bir süredir La Pascualita olarak bilinen genç bir kadın mankenin hikayesine inanamayacaksınız. Öyle ki, iddiaya göre bu manken dükkan sahibinin mumyalanmış kızı!