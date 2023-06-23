Ölen kızını mumyalatıp vitrinde sergiledi! Tüyler ürperten efsane tüm dünyanın kanını dondurdu...

Gelinliğine sığınan kızı akrep tarafından sokulmuş ve mihraba giderken yere yığılmıştı. Pascuala harap olmuştu ve birçok kişi mağazasının bir daha asla açılmayacağına inanıyordu.

Birkaç hafta sonra 25 Mart 1930'da El Popular'ın kapıları açıldı ve pek çok kişi kalbi kırık arkadaşlarını ziyaret etmek için mağazaya akın etti. Şok içinde, kızının her zaman onun yanında olacağını söyleyen neşeli ve mutlu bir Pascuala ile karşılaştılar.