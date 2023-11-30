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Haberler Yaşam Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 30.11.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 06:34

Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun

Siber dolandırıcıların, vatandaşları oltalama siteleri üzerinden, araç sigortası ve satışı yapma bahanesiyle 70 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN
Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 15 ilde eşzamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun

UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Siber dolandırıcıların, vatandaşlarla, oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapma bahanesiyle irtibat kurdukları tespit edildi.

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Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun

Dolandırıcıların, sahte araç satış ilanlarıyla kapora bedeli adı altında 49 kişiyi toplam 70 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun

Polisin çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda tabancalar, uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Oltalama tuzağıyla 70 milyonluk vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasadışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Göz açtırmayacağız" dedi.

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