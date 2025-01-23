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Haberler Yaşam Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: “Bizi değerlendirmek ister misiniz…?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:03

Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: “Bizi değerlendirmek ister misiniz…?

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin acısı hala tazeyken otelin son yaptığı insanların acılarına tuz serpti. Müşterilere bir değerlendirme paylaşımı gönderen otel mesajda "Bizi değerlendirmek ister misiniz? "Grand Kartal Hotel" olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz, ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

İHA
Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz…?

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı tepkiye sebep oldu.

Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz…?

"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz.

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Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz…?

Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri 'pes' dedirtti.

Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz…?

Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: Bizi değerlendirmek ister misiniz…?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı.

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