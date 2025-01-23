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Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: “Bizi değerlendirmek ister misiniz…?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
22:03
Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım: “Bizi değerlendirmek ister misiniz…?
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin acısı hala tazeyken otelin son yaptığı insanların acılarına tuz serpti. Müşterilere bir değerlendirme paylaşımı gönderen otel mesajda "Bizi değerlendirmek ister misiniz? "Grand Kartal Hotel" olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz, ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.