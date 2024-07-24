Ölüm tehditleri alırken selasını duydu! "Acaba bana o saate kadar bir şey mi yapacak?..."

"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikindede kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum.