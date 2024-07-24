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Ölüm tehditleri alırken selasını duydu! "Acaba bana o saate kadar bir şey mi yapacak?..."
Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
14:51
Ölüm tehditleri alırken selasını duydu! "Acaba bana o saate kadar bir şey mi yapacak?..."
Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş" dedi.