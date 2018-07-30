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12 türü

Birazdan göreceğiniz tehlikeli ların yapabildiklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Çünkü bu hayvanlar karşısındaki herhangi bir canlıyı saniyeler içerisinde parçalayabilecek güce sahip.

Giriş Tarihi: 30.07.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 09:52
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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

İşte o lar...

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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

KUTU BALIĞI

Dikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri li olabilmektedir.

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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

ASLAN BALIĞI

Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.

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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

YILAN BALIĞI

İlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu lar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor.

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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

SİYAH TİMSAH

Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller.

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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

ZEHİRLİ OK KURBAĞASI

Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu den yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor.

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12 türü
Ölümcül 12 hayvan türü

BACA ÖRÜMCEĞİ

Yaşayan en canlılar arasında yer alan bu tür, Avustralya'da görülür. Erkek cinsinin i daha tehlikeli ve ölümcüldür. Karanlık yerlerede avlanır ve zehir bütün memeliler için ölümcüldür.

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