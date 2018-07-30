Ölümcül 12 hayvan türü

Birazdan göreceğiniz tehlikeli hayvanların yapabildiklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Çünkü bu hayvanlar karşısındaki herhangi bir canlıyı saniyeler içerisinde parçalayabilecek güce sahip. İşte o hayvanlar... KUTU BALIĞI Dikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri zehirli olabilmektedir. ASLAN BALIĞI Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir. YILAN BALIĞI İlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor. SİYAH TİMSAH Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller. ZEHİRLİ OK KURBAĞASI Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu zehirden yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor. BACA ÖRÜMCEĞİ Yaşayan en ölümcül canlılar arasında yer alan bu tür, Avustralya'da görülür. Erkek cinsinin zehiri daha tehlikeli ve ölümcüldür. Karanlık yerlerede avlanır ve zehir bütün memeliler için ölümcüldür.