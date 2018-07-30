Ölümcül 12 hayvan türü

SİYAH TİMSAH

Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller.