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Ölümcül Sır filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ölümcül Sır filmi kaç yılında çekildi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
15:34
Ölümcül Sır filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ölümcül Sır filmi kaç yılında çekildi?
Televizyon ekranlarında bu akşam Ölümcül Sır filmi yayınlanacak. Filmde bir kişi, yabancı gazetecilere suikast düzenleyip bunun sorumlusunu CIA gibi gösteriyor ve CIA'e biri şantaj yapıyor. Bunun üzerine ise olaylar gelişiyor. Peki, Ölümcül Sır filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ölümcül Sır filmi kaç yılında çekildi?