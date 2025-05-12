Ölümcül Sır filmi konusu ne, oyuncuları kimler soruları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmin başrollerinde Aaron Eckhart, Nina Dobrev gibi isimler yer alıyor. Peki, Ölümcül Sır filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ölümcül Sır filmi kaç yılında çekildi?