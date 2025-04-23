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Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:11
Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!
THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Avrupa basketbolunun devleri Olympiakos ve Real Madrid, nefes kesecek bir mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Basketbol tutkunları, bu kritik karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilmek için detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?