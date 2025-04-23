Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Avrupa basketbolunun iki dev ekolünü karşı karşıya getirecek. Hem Olympiakos'un kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alacak olması hem de Real Madrid'in yıllara dayanan tecrübesiyle parkede yer alması, Avrupa arenasında kritik bir viraj olarak görülen bu mücadelede nefes kesen anlara sahne olunacağını gösteriyor. Peki, Olympiakos - Real Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...