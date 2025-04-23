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Haberler Yaşam Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:11

Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!

THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Avrupa basketbolunun devleri Olympiakos ve Real Madrid, nefes kesecek bir mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Basketbol tutkunları, bu kritik karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilmek için detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Avrupa basketbolunun iki dev ekolünü karşı karşıya getirecek. Hem Olympiakos'un kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alacak olması hem de Real Madrid'in yıllara dayanan tecrübesiyle parkede yer alması, Avrupa arenasında kritik bir viraj olarak görülen bu mücadelede nefes kesen anlara sahne olunacağını gösteriyor. Peki, Olympiakos - Real Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Olympiakos ile Real Madrid arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 23 Nisan Çarşamba günü saat 21:30'da futbolseverlerle buluşacak. Avrupa'nın devlerini karşı karşıya getirecek bu mücadele, nefesleri kesecek bir atmosfere sahne olmaya hazırlanıyor.

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Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Basketbolseverlerin merakla beklediği Olympiakos - Real Madrid karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!

OLYMPİAKOS – REAL MADRİD SERİSİNDE 4 MAÇIN TAKVİMİ

1. maç: OlympiakosReal Madrid | 23 Nisan Salı | 22.00
2. maç: Olympiakos – Real Madrid | 25 Nisan Perşembe | 22.00
3. maç: Real Madrid – Olympiakos | 29 Nisan Salı | 21.00
4. maç: Real Madrid – Olympiakos | 1 Mayıs Perşembe | 21.00

Olympiakos - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague heyecanı devam ediyor!
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