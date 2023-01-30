Ömer canlı izle: Star TV canlı yayın ekranı ile Ömer 4. bölüm canlı izle ekranı

Star TV'nin Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'yı bir araya getirdiği yeni sezon dizisi reytingleri sarsıyor. Her pazartesi ekranlarda yer alırken, saat 20.00'a gelirken dizinin takipçileri "Ömer yeni bölüm canlı izle" aratmasıyla dizisi kesintisi bir şekilde takip etmek istiyor. Yeni bölümde "Büyük umutlarla Gamze'ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder." İşte Star TV canlı yayın ekranı ile Ömer 4. bölüm canlı izle – Ömer canlı izle ekranıy