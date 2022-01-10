Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Büyük tehlike Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:13

Büyük tehlike Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!

Yayılımı hızla devam eden omicron varyantı belirtileri, gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde günlük vaka sayısı verilerinde de rekor seviyede artış görülürken öte yandan "Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Diğer varyantlara oranla ölüm oranının düşük olduğu savunulan bu virüs kişilerde soğuk algınlığı, nezle gibi belirtilere yol açıyor. Peki, Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? İşte tüm detaylar...

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!

Omicron varyantı belirtileri son dönemde gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Koronavirüste her geçen gün farklı varyantlar ortaya çıkarken son dönemde yayılımı oldukça basit olan bu varyant salgının adeta yeniden zirve yapmasına neden oldu. "Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Öte yandan Omicron varyantından korunmak için pandeminin başlangıcından bu yana tavsiye edilen uygulamaları tam olarak yerine getirmek gerekmektedir.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

İngiltere'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron'un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!

Diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, kaç gün sürer, ölüm oranı düşük mü? Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı nedir? İşte belirtileri!

Omicron varyantı ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'dan dünya geneline yayılarak milyonlarca kişiyi etkisi altına almıştır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık 2021 tarihinde Omicron varyantı ile enfekte vakaların tespit edildiğini açıklamıştır. Sağlık Bakanlığı'nın 25 Aralık 2021'de yaptığı açıklama göre ise kalabalık illerdeki vakaların %10'undan fazlasını Omicron varyantı oluşturmaktadır.

SON DAKİKA