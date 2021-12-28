Omicron belirtileri nelerdir? Omicron varyantı Türkiye’de hangi şehirlerde var, tedavisi ve ölüm oranı ne? İşte varyantın belirtileri...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkan Omicron varyantı belirtileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bakanlık bugün ülkemizde bu varyantın görüldüğünü illeri açıklarken öte yandan yayılımı oldukça hızlı olan bu virüs vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Bu noktada "Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de hangi şehirlerde var, tedavisi ve ölüm oranı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzmanlar bu varyantın grip ve soğuk algınlığı gibi etkileri olduğu söylüyor. Peki, Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de hangi şehirlerde var, tedavisi ve ölüm oranı ne? İşte detaylar...