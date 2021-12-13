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Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:39

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de nerelerde ve kaç kişide görüldü? Omicron tehlikesi nedir?

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen Omicron varyantı belirtileri merak ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ardından pek çok varyant ortaya çıkmış şu an en dikkat çeken ise Omicron varyantı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye'ye görülünce Omicronun ne olduğu, belirtileri, tehlike durumu sorgulanıyor. Peki Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de nerelerde görüldü? Omicron tehlikesi nedir? İşte son bilgiler…

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de nerelerde ve kaç kişide görüldü? Omicron tehlikesi nedir?

Omicron varyantı belirtileri son günlerde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye'de görülmeye başlayan ve ilk olarak 6 olarak açıklanan koronavirüs omicron varyantı vakasından haber var. Koronavirüsün yeni varyantlar ile birlikte daha hızlı yayıldığı ancak hafif bir hastalık seyri gösterdiği ortaya çıktı. Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının semptom belirtileri merak ediliyor. Peki Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de nerelerde görüldü? Omicron tehlikesi nedir?

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de nerelerde ve kaç kişide görüldü? Omicron tehlikesi nedir?

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

ABD'de yapılan araştırmada Omciron varyantının ana semptomu belli oldu. Bilim insanları Omicron varyantına yakalanan kişilerin yaygın olarak boğaz kaşıntısı ve ona eşlik eden öksürük şikayetinde bulunduğunu ifade etti.

Omicron varyantı nedeniyle çok az kişinin hastaneye yattığını belirten bilim insanları varyantın hızlı yayıldığını ifade etti.

Raporda omicron varyantına yakalananların yüzde 89'unun öksürük şikayeti yaşadığı belirtildi.

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Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de nerelerde ve kaç kişide görüldü? Omicron tehlikesi nedir?

OMİCRON TÜRKİYE'DE NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar.' açıklamasında bulundu.

ANA SEMPTOM: ÖKSÜRÜK

Omicron varyantının ana semptomunun 'öksürük' olduğu açıklandı.

Ayrıca Omicron varyantının aşılı kişilerde aşısızlara oranla daha hafif seyrettiği belirtildi

Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de nerelerde ve kaç kişide görüldü? Omicron tehlikesi nedir?
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