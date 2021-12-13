Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de nerelerde ve kaç kişide görüldü? Omicron tehlikesi nedir?

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen Omicron varyantı belirtileri merak ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ardından pek çok varyant ortaya çıkmış şu an en dikkat çeken ise Omicron varyantı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye'ye görülünce Omicronun ne olduğu, belirtileri, tehlike durumu sorgulanıyor. Peki Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de nerelerde görüldü? Omicron tehlikesi nedir? İşte son bilgiler…