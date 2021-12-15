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Haberler Yaşam Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:42

Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?

Omicron varyantı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de omicron varyantına rastlanıldığını ve 6 kişide görüldüğünü açıklamıştı. Semptomların hafif olduğu Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de hangi illerde ve kaç kişide var?

Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?

Omicron varyantı belirtileri merak ediliyor. 2019 Aralık ayından beri devam eden koronavirüs salgını ile birlikte Omicron varyantı şimdi Türkiye'de 6 kişide görüldü. Güney Afrika'dan gelen verilere göre; hastalığın çok ağır seyretmediği de söylendi. Peki; Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye'de hangi illerde ve kaç kişide var?

Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?

OMİCRON'UN BELİRTİLERİ NELER?

Şimdiye kadar Güney Afrika'da tespit edilen Omicron vakalarının çoğu genç yaşta olduğundan semptomları da hafif oldu.Omicron'un Delta varyantından farklı semptomlar gösterdiği, örneğin koku ve tat kaybına yol açmadığı yönünde bazı işaretlerin olduğu, ama kesin sonuca varmak için henüz çok erken olduğu belirtiliyor.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un diğer varyantlardan farklı semptomlar gösterdiğine dair herhangi bir veri olmadığını söylüyor.Yani yeni gelişen öksürük, ateş, koku ve tat kaybı hala koronavirüsün ana belirtileri olarak görülüyor.Güney Afrika'daki hastanelere daha genç hastaların daha ciddi semptomlarla gelişine tanık olunuyor. Ancak bunların çoğu ya aşısız ya da tek doz aşı olmuş kişiler.Bu ise iki doz aşı olmanın ve bunlar varsa takviye aşı yaptırmanın koronavirüsün eski ve yeni varyantlarına karşı korunmanın en iyi yolu olduğunu gösteriyor.

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Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?

OMİCRON TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omicron varyantına rastlandığını belirtti.Bakan Koca, "Türkiyede 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.

Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?

OMİCRON İLE İLGİLİ DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Covid-19'un Güney Afrika ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık itibariyle, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini aktardı.Söz konusu mutasyonun Delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkililiği veya etkinliği hakkında sınırlı veri vardır ve kesin bir kanıt yoktur. Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.Omicron mutasyonun Delta mutasyonun yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıklayan DSÖ ayrıca, "Mevcut veriler göz önüne alındığında Omicron'un topluluk iletiminin gerçekleştiği Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir" denildi.

OMİCRON İLE DİĞER VARYANTLAR ARASINDAKİ FARK NE?

Omicron varyantı, daha önce hiç görülmeyen farklı mutasyonların yanı sıra daha önce görülen mutasyonları da içeriyor.Bu mutasyonların çoğu, virüsün dikensi protein kısmında oluşmuş. Aşıların çoğu bu kısmı hedef alıyor. Bu nedenle yeni varyantta etkili olup olmayacakları sorusu endişe yaratıyor.Standart testlerde bu varyantta "S geni eksikliği" gözleniyor. Delta varyantında çoğu zaman bu eksiklik söz konusu değil. Yani S geni eksikliği Omicron varyantına dair bir ipucu olabilir.Ama tüm S geni eksiklikleri Omicron olmayacağından kesin sonuç almak için tam gen dizilimi gerekiyor.

Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı belirtileri nelerdir, Türkiye’de hangi illerde ve kaç kişide var?
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