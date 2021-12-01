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Giriş Tarihi: 01.12.2021 00:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 00:56

Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron (Nu) nasıl ve nerede ortaya çıktı?

Koronavirüsün yeni varyantı olarak duyurulan Nu, diğer adıyla Omicron varyantı dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve pek çok ülkeye yayılan varyanta karşı Dünya Sağlık Örgütü harekete geçerken, varyantla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü, nerelerde var soruları yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nu varyantı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Omicron nasıl ve nerede ortaya çıktı, Türkiye'de var mı? İşte Bakan Koca açıklamaları!

Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron Nu nasıl ve nerede ortaya çıktı?

Coronavirüs hastalığının son tespit edilen varyantı DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirildi. Çok sayıda mutasyonu içerisinde barındıran ve dünyayı alarma geçiren bu varyant, Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü, nerelerde var sorularıyla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu mutasyonla ilgili güncel verileri aktarırken aşıların varyant üzerindeki etkisi ve Nu varyantının yayılışı hakkında da bilgi verdi. Omicron nasıl ve nerede ortaya çıktı? İşte detaylar…

Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron Nu nasıl ve nerede ortaya çıktı?

OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor" dedi. Bakan Koca, "Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

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Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron Nu nasıl ve nerede ortaya çıktı?

OMİCRON İLK OLARAK NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Omicron varyantının bilinen ilk örneği, 11 Kasım günü Botswana'da bir hastadan alındı. Vakaların büyük çoğunluğu ise Güney Afrika'nın Gauteng bölgesinde görüldü. Bugüne dek teyit edilen vakalaın çoğu Güney Afrika, Botswana ve Hong Kong'da bulunuyor.

Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron Nu nasıl ve nerede ortaya çıktı?

HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

Avrupa'da teyit edilen ilk vaka ise Mısır'dan Belçika'ya Türkiye üzerinden gittiği belirtilen bir kadın olarak kayıtlara geçti. Cuma gününden bu yana başta İngiltere, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Danimarka, Avusturya, İsrail ve Avustralya olmak üzere çok sayıda ülkede şu an için az sayıda Omicron vakaları saptandı.

Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron Nu nasıl ve nerede ortaya çıktı?

OMİCRON'UN AŞILARA DİRENCİ BİLİNMİYOR

Koronavirüse karşı yaygın aşılanmanın önemine değinen Prof. Dr. Ünal, "Koronavirüs ve Delta varyantına karşı aşının koruyuculuğunu ve önemini biliyoruz. Bu yeni mutantın mevcut aşılardan kaçıp kaçmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Elimizdeki aşılama takvimine omicron ile ilgili çalışmalar henüz bitmedi. Mevcut aşılardan kaçıyorsa ya aşı dozu artırılmalı ya da ona özel aşı yapılmalı" dedi.

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

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