Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü, nerelerde var? Bakan Koca açıkladı! Omicron (Nu) nasıl ve nerede ortaya çıktı?

Koronavirüsün yeni varyantı olarak duyurulan Nu, diğer adıyla Omicron varyantı dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve pek çok ülkeye yayılan varyanta karşı Dünya Sağlık Örgütü harekete geçerken, varyantla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü, nerelerde var soruları yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nu varyantı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Omicron nasıl ve nerede ortaya çıktı, Türkiye'de var mı? İşte Bakan Koca açıklamaları!