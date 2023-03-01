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Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:13

Omuz Omuza deprem yardım kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? Omuz Omuza kampanyası canlı izle!

Futbol dünyası Omuz Omuza kampanyasıyla Kahramanmaraş felaketi için tek yürek oluyor. Spor camiasının önde gelen isimlerinin katılım sağlayacağı ortak yayını takip etmek isteyenler "Omuz Omuza kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Deprem yardım gecesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un ana paydaşlığında düzenlenecek. Peki, Omuz Omuza kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

Omuz Omuza deprem yardım kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? Omuz Omuza kampanyası canlı izle!

Omuz Omuza kampanyası bu akşam canlı yayınla ekranlara gelecek. Türk futbolu depremzedeler için 'omuz omuza' duruyor. Bu önemli gece öncesinde "Omuz Omuza kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Deprem yardım gecesi organizasyonu spor kanallarının ortaklaşa yayınıyla gerçekleşecek. Organizasyona Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay, Kaka, Guti gibi önemli isimler katılacak. Peki Omuz Omuza kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte canlı izle ekranı ve detaylar.

Omuz Omuza deprem yardım kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? Omuz Omuza kampanyası canlı izle!

OMUZ OMUZA DEPREM YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek. 15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyasının fitili ateşlenirken gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacak.

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Omuz Omuza deprem yardım kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? Omuz Omuza kampanyası canlı izle!

Ülkenin güney doğusunda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından futbol dünyası tek yürek olmuştu… TFF, kulüpler ve futbolcular yaptıkları bağışlar, topladıkları yardım kolileri, deprem bölgesine ulaştırılan çadır, konteyner ve portatif tuvaletlerle yaşanan sıkıntılı sürece destek olmaya çalışmıştı. Futbol dünyası şimdi 'Omuz Omuza' diyerek, kampanyayı farklı bir boyuta taşıyacak.

Omuz Omuza deprem yardım kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? Omuz Omuza kampanyası canlı izle!

ÖZEL MÜSABAKALAR VE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR YAPILACAK
Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20.00 itibariyle başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak. Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.

Omuz Omuza deprem yardım kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? Omuz Omuza kampanyası canlı izle!

JESUS'TAN BURUK'A AVCI'DAN GÜNEŞ'E HERKES OLACAK
Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.

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