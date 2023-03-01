Futbol dünyası Omuz Omuza kampanyasıyla Kahramanmaraş felaketi için tek yürek oluyor. Spor camiasının önde gelen isimlerinin katılım sağlayacağı ortak yayını takip etmek isteyenler "Omuz Omuza kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Deprem yardım gecesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un ana paydaşlığında düzenlenecek. Peki, Omuz Omuza kampanyası ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte canlı izle ekranı ve tüm detaylar.