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Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:18

Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul'da S.H., bindiği taksinin şoförüne kabusu yaşattı. Anlaşmazlık yaşadığı sürüye önce saldırdı ardından küfürler yağdırdı. Araçtan inmeyi reddeden ve kornaya basarak çevredeki vatandaşları da rahatsız eden S.H. olay yerine giden polislere de saldırdı. Gözaltına alınan S.H. tutuklandı! İşte o anlar…

Yunus Emre KAVAK
Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, önceki gün Başakşehir ilçesinde bir kadın şahsın taksi sürücüsüne sinkaflı kelimeler sarf edip fiziksel şiddet uyguladığının belirlenmesi üzerine olay yerine intikal edildi.

Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!

Olay yerinde S.H. isimli kadın şahsın taksi sürücüsüne yönelik eylemlerine devam etmesi üzerine polis ekiplerinin, müdahalesi esnasında S.H. isimli şahsın görevli kadın polis memuruna direnmesi ve çeşitli yerlerinden yaralaması üzerine kademeli güç kullanılarak muhafaza altına alındı.

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Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!

2 POLİSİ YARALADI

S.H. isimli kadın gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar vermiş, görevli polis memurlarına karşı mukavemet göstermeye devam etti. Olayla müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuru hastaneye intikal ettirilmiş, muayene sonrası görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildi.

Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan S.H. isimli kadın şahıs, "Görevi Yaptırmamak için Direnme" "Tehdit" "Hakaret" "Mala Zarar Verme" "İftira" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!
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