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Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
13:18
Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!
İstanbul'da S.H., bindiği taksinin şoförüne kabusu yaşattı. Anlaşmazlık yaşadığı sürüye önce saldırdı ardından küfürler yağdırdı. Araçtan inmeyi reddeden ve kornaya basarak çevredeki vatandaşları da rahatsız eden S.H. olay yerine giden polislere de saldırdı. Gözaltına alınan S.H. tutuklandı! İşte o anlar…