Ön koltukta oturan kadın yolcudan inanılmaz hareket: Şoför neye uğradığını şaşırdı!

2 POLİSİ YARALADI

S.H. isimli kadın gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar vermiş, görevli polis memurlarına karşı mukavemet göstermeye devam etti. Olayla müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuru hastaneye intikal ettirilmiş, muayene sonrası görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildi.