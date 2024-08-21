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Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:48

ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar TIKLA-SORGULA!

On Numara 19 Ağustos Pazartesi sonuçları gündemde. Haftada iki defa noter huzurunda gerçekleşen on numara çekilişinde bugün haftanın ilk kazanan şanslı numaraları paylaşılıyor. MP Youtube hesabından on numara çekiliş sonuçları canlı olarak ilan ediliyor. Aynı zamanda sonuçlar sabah.com.tr ile ilgilileriyle paylaşılıyor. İşte, On Numara 19 Ağustos Pazartesi sonuçları MP canlı sorgulama ekranı!

ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar TIKLA-SORGULA!

Millipiyangoonline.com üzerinden on numara çekiliş sonuçları ilan ediliyor. Canlı yayında teker teker açıklanan şanslı numaralar hemen ardından anlık olarak Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. On numara sonuçları Milli Piyango Online ekranında bilet kontrolleri ile sorgulanıyor. İşte, 19 Ağustos 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar TIKLA-SORGULA!

ON NUMARA 19 AĞUSTOS PAZARTESİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor.

22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

İşte 19 Ağustos 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

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ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar TIKLA-SORGULA!

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA PAZARTESİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar TIKLA-SORGULA!

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI | On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar TIKLA-SORGULA!

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

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