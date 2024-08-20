Giriş Tarihi: 20.08.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
06:01
ON NUMARA 19 AĞUSTOS 2024 SONUÇLARI YAYINLANDI! On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!
On Numara 19 Ağustos Pazartesi sonuçları gündemde. Haftada iki defa noter huzurunda gerçekleşen on numara çekilişinde bugün haftanın ilk kazanan şanslı numaraları paylaşılıyor. MP Youtube hesabından on numara çekiliş sonuçları canlı olarak ilan ediliyor. Aynı zamanda sonuçlar sabah.com.tr ile ilgilileriyle paylaşılıyor. İşte, On Numara 19 Ağustos Pazartesi sonuçları MP canlı sorgulama ekranı!