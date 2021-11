On numara 26 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MPİ On numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severler On numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarına başladı. Milli Piyango Tv üzerinden naklen yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişte devreden büyük ikramiye tam 495 bin 676 TL. Çekilişe kısa süre kala "On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 26 Kasım Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı ile On numara çekiliş sonuçları...