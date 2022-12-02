Haberler Yaşam On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango (MPİ) On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 19:45

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango (MPİ) On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları dün akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devreden büyük ikramiyenin 115 bin 414 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 2 Aralık Cuma On Numara çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...