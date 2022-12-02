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Haberler Yaşam On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango (MPİ) On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 19:45

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango (MPİ) On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları dün akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devreden büyük ikramiyenin 115 bin 414 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 2 Aralık Cuma On Numara çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

On numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklaması geldi. 2 Aralık tarihli çekiliş için geri sayım sürerken şans oyunu severler "Milli Piyango ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Çekilişin haftanın iki günü Sisal Şans tarafından düzenlendiği biliniyor. İşte 2 Aralık 2022 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

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On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 2 Aralık 2022 Milli Piyango MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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