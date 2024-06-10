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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:39

On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MP TV üzerinden canlı olarak takip ediliyor. Noter huzurundaki çekilişle birlikte bilet sahipleri sorgulama işlemleri için araştırmalara hız kazandırıyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyununda kazandıran numaralar gündemde. İşte, bugünkü On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranıyla gündemdeki yerini aldı. Haftanın iki günü gerçekleştirilen oyunda biletlerini alanlar kazandıran numaralara döndü. Ekrana yansıyacak çekiliş topları kazanan biletleri ortaya çıkarıyor. İşte, Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama...

On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 10 HAZİRAN 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 10 Haziran saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları 10 Haziran Pazartesi çekilişi MPİ ekranında! On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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