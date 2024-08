On numara sonuçları 12 Ağustos 2024 araştırılıyor. Milli Piyango Online ekranında bilet kontrolleri yapılıyor. Bugünkü on numara çekilişine katılanlar, çekilişin sonuç ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. MP TV canlı izle ekranı ile takip edilen oyundaki büyük ikramiye için çekiliş topları dönüyor. İşte, 12 Ağustos 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...