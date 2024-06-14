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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki
Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 18:04

On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki

Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve haftanın iki günü gerçekleşen şans oyununda 22 kazandıran numara takip ediliyor. On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı gündemdeki yerini aldı. Bilet sahipleri ekran başında MP TV ekranına yansıyan çekiliş toplarını izliyor. Çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor merak konusu. İşte, On Numara sonuçları 14 Haziran 2024...

On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki

On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 tarihi ile takip ediliyor. Büyük ikramiye için şanslı numaraları işaretleyen bilet sahipleri daha sonra noter huzurunda gerçekleşen çekiliş üzerinden sonuçları kontrol ediyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. İşte, On Numara sonuçları sorgulama MPİ linki...

On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki

ON NUMARA SONUÇLARI 14 HAZİRAN 2024

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 14 Haziran saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları 14 Haziran 2024 belli oldu mu? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ linki

Ne kadar kazanabilirsiniz?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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