Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:27

On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

14 Nisan 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları sorgulanıyor. Her hafta düzenli olarak pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda yapılan çekilişin bu haftaki ilk turunda, devreden büyük ikramiye tutarı 1.025.144 TL olarak belirlendi.Çekilişi izleyen milyonlarca kişi, kazanan numaraları öğrenmek için MP TV kanalında canlı yayını takip ediyor. Peki, on numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişleri, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. 14 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılacak olan çekilişte, devreden büyük ikramiye tutarı 1.025.144 TL olarak belirlendi. Şanslı talihliler, bu büyük ödülü kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için heyecanla sonuçları bekliyor. Çekilişin hemen ardından, kazanan numaralar MP TV kanalında canlı yayınla duyurulacak. İşte, Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı.

On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 14 NİSAN 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!