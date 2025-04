On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişleri, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. 14 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılacak olan çekilişte, devreden büyük ikramiye tutarı 1.025.144 TL olarak belirlendi. Şanslı talihliler, bu büyük ödülü kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için heyecanla sonuçları bekliyor. Çekilişin hemen ardından, kazanan numaralar MP TV kanalında canlı yayınla duyurulacak. İşte, Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı.