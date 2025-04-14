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On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
18:27
On numara sonuçları 14 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
14 Nisan 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları sorgulanıyor. Her hafta düzenli olarak pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda yapılan çekilişin bu haftaki ilk turunda, devreden büyük ikramiye tutarı 1.025.144 TL olarak belirlendi.Çekilişi izleyen milyonlarca kişi, kazanan numaraları öğrenmek için MP TV kanalında canlı yayını takip ediyor. Peki, on numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.